شكرا لقرائتكم خبر عن صلاة العيد بالحرمين.. السديس إمامًا للمكي والبعيجان للمدني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت رئاسة الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي، عن إمامي وخطيبي صلاة عيد الفطر في المسجد الحرام والمسجد النبوي.

وأوضحت الرئاسة الدينية أنه سيؤم المصلين في صلاة وخطبة عيد الفطر بالمسجد الحرام معالي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وتقام الصلاة في الساعة الـ6:30.

فيما سيؤم المصلين في صلاة وخطبة عيد الفطر بالمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالله بن عبدالرحمن البعيجان، وتقام الصلاة الساعة الـ6:30.

