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صلاة العيد بالحرمين.. السديس إمامًا للمكي والبعيجان للمدني

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واس- مكة المكرمة 0 تبليغ

صلاة العيد بالحرمين.. السديس إمامًا للمكي والبعيجان للمدني

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الدمام - شريف احمد - أعلنت رئاسة الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي، عن إمامي وخطيبي صلاة عيد الفطر في المسجد الحرام والمسجد النبوي.
وأوضحت الرئاسة الدينية أنه سيؤم المصلين في صلاة وخطبة عيد الفطر بالمسجد الحرام معالي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وتقام الصلاة في الساعة الـ6:30.
فيما سيؤم المصلين في صلاة وخطبة عيد الفطر بالمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالله بن عبدالرحمن البعيجان، وتقام الصلاة الساعة الـ6:30.
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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