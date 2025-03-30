طائرة طوارئ روسية ثالثة وصلت إلى ميانمار بتوجيه من بوتين

وصلت طائرة "إيل-76" مستشفى تابعة لوزارة الطوارئ الروسية تحمل طواقم طبية وفرق إنقاذ إلى ميانمار، التي تعرضت لزلزال مدمر مؤخرا.

والطائرة مزودة بأقسام للإنعاش والعلاج وإجراء العمليات الجراحية والإسعافية.

وهذه الطائرة الثالثة التي ترسلها روسيا إلى ميانمار بتوجيه من الرئيس فلاديمير بوتين، حيث سبقتها طائرتان نقلتا 120 من الأطباء ورجال الإنقاذ والكلاب المدربة على البحث عن الناجين تحت الأنقاض.

وأعلنت الطوارئ الروسية أن مجموعة من رجال الإنقاذ الروس والكلاب تم إرسالها إلى منطقة ماندالاي الأكثر تضررا في ميانمار.

وكانت قد أفادت وكالة "شينخوا" "بارتفاع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب ميانمار يوم الجمعة إلى 1700 قتيل، وإصابة 3400 شخص وفقدان 300 آخرين".

من جانبها، ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أن "هزة ارتدادية بقوة 5.1 درجة ضربت منطقة على بعد 13 ميلا شمال غرب ماندالاي في ميانمار".

وقضى الكثير من سكان ماندالاي البالغ عددهم 1.5 مليون نسمة الليل في الشوارع، إما بسبب تشريدهم بسبب الزلزال، الذي هز أيضا تايلاند المجاورة أو بسبب قلقهم من أن الهزات الارتدادية المستمرة قد تتسبب في انهيار الهياكل غير المستقرة.