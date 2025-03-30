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طقس السعودية.. هطول أمطار على حائل وسكاكا

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طقس السعودية.. هطول أمطار على حائل وسكاكا

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الدمام - شريف احمد - هطلت مساء أمس أمطار من خفيفة إلى متوسطة على منطقة حائل، شملت مدينة حائل وبعض المحافظات.
ولا تزال الفرصة مهيأة لهطول المزيد من الأمطار. جعلها الله سقيا خير وبركة، وعمَّ بنفعها أرجاءَ البلاد.
كما هطلت أمطار غزيرة على مدينة سكاكا بمنطقة الجوف وضواحيها، وأمطار متوسطة على محافظة دومة الجندل وبعض المراكز التابعة، ارتوت على إثرها الأرض، ولا تزال الفرصة مهيأة لهطول المزيد من الأمطار.
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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