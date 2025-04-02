شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثيون ينشرون صوراً لحطام طائرة حربية أسقطت في هذا المكان (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت جماعة الحوثي الان مقاطع مصورة تظهر حطام الطائرة الأمريكية المسيرة من طراز "MQ-9"، التي أُسقطت أمس الإثنين 31 مارس 2025، في أجواء محافظة مأرب.

وأكدت الجماعة أن عملية الإسقاط تمت باستخدام صاروخ أرض-جو محلي الصنع، في الوقت الذي كانت تقوم فيه الطائرة بما وصفته بـ"أعمال عدائية".

https://x.com/i/status/1907100648208007670

