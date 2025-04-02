الحوثيون ينشرون صوراً لحطام طائرة حربية أسقطت في هذا المكان (فيديو)

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عدن - ياسمين التهامي - نشرت جماعة الحوثي الان مقاطع مصورة تظهر حطام الطائرة الأمريكية المسيرة من طراز "MQ-9"، التي أُسقطت أمس الإثنين 31 مارس 2025، في أجواء محافظة مأرب.
وأكدت الجماعة أن عملية الإسقاط تمت باستخدام صاروخ أرض-جو محلي الصنع، في الوقت الذي كانت تقوم فيه الطائرة بما وصفته بـ"أعمال عدائية".
https://x.com/i/status/1907100648208007670
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