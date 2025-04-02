شكرا لقرائتكم خبر عن بن سلمان يوجه انتقادات لاذعة إلى الحو ثيين ويكشف هذا الامر والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وجه الكاتب الصحفي خالد سلمان انتقادات لاذعة للحوثيين، متسائلاً عمن يتحمل مسؤولية تدمير الدولة ومؤسساتها، غزو المدن، تقسيم المجتمع إلى طبقات عنصرية، تمذهب التعليم، عسكرة عقول الأطفال، واستبدال ألعابهم بالسلاح والصرخات الحربية.

وأضاف: "من نهب وجوع وفرض الجبايات، وشرّع الخمس على الأرض والممتلكات، واستدعى الإسرائيلي والبريطاني والأمريكي إلى مياهنا وسمائنا؟ ليسوا نحن".

وأكد سلمان أن الحوثيين، الذين وصفهم بـ"مجلبة الشرور" و"جسر عبور لجيوش الأجنبي"، لا يحق لهم إطلاق شعارات الوطنية الزائفة أو مطالبة الشعب -الضحية- بالتصدي لما أسماه "العدوان" نيابة عن قياداتهم الفارة، محذراً من تحويل الشعب إلى "رهائن ودروع بشرية" لحرب لا تعنيهم.

وخلص إلى أن إطاحة الحوثيين هي السبيل الوحيد لترميم السلم الأهلي، تحقيق الاستقلال من هيمنة الخارج، واستعادة الوطن، داعياً إلى عدم الالتفات لدعواتهم التي تخدم أجندتهم فقط.