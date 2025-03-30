رحّبت ​وزارة الخارجية القطرية​ بـ"إعلان الرّئيس السّوري أحمد الشرع، تشكيل الحكومة الجديدة"، متمنّيةً للحكومة "التّوفيق والسّداد في أداء مهامها، وترسيخ دعائم دولة المؤسّسات والعدالة والحرّيّات". وعبّرت في بيان، عن "تطلّع قطر للتّعاون مع الحكومة السّوريّة الجديدة لتوطيد العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، بما يحقّق مصالح الشّعبين الشّقيقين"، مؤكّدةً "دعم قطر للحكومة الجديدة حتّى تحقّق تطلّعات الشّعب السّوري الشّقيق في الاستقرار والتّنمية والازدهار". وجدّدت "دعم قطر الكامل لسيادة ​سوريا​ ووحدتها وسلامة أراضيها".

كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية القطرية: ندعم سيادة سوريا ووحدتها ونتطلع للتعاون مع حكومتها لتوطيد العلاقات الثنائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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