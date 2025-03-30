الهلال الأحمر في غزة اعلن انتشال جثث 14 مسعفا قتلوا في إطلاق نار إسرائيلي على سيارات إسعاف

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أنه "انتشل جثث 14 مسعفا قتلوا في إطلاق نار للجيش الإسرائيلي على سيارات إسعاف في قطاع غزة قبل أسبوع".

وقال الهلال الأحمر في بيان "ارتفاع عدد الجثامين المنتشلة حتى اللحظة إلى 14 جثمانا، من بينهم ثمانية مسعفين من طواقم الهلال الأحمر وخمسة من طواقم الدفاع المدني وموظف يتبع لوكالة الأمم المتحدة".

وقتل هؤلاء المسعفون في إطلاق النار الإسرائيلي على سيارات إسعاف في رفح بجنوب قطاع غزة في 23 آذار.

ووقع إطلاق النار في حي تل السلطان بمدينة رفح بعد أيام قليلة من تجدد الهجوم الإسرائيلي على المنطقة القريبة من الحدود المصرية، بعد أن استأنف الجيش قصفه لغزة في 18 آذار منهيا هدنة استمرت قرابة شهرين.