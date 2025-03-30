رحّبت وزارة الخارجية الأردنية بإعلان تشكيل الحكومة السّوريّة الجديدة، مُعرِبةً عن أملها في أن "تحقّق هذه الحكومة تطلّعات الشّعب السّوري الشّقيق، بأن يعيش بحرّيّة ومساواة وكرامة وسلام بعد معاناته الطّويلة".
وأكّد النّاطق الرّسمي باسم الوزارة سفيان القضاة، "حرص الأردن على تعميق التّعاون مع الحكومة السّوريّة الجديدة في مختلف المجالات، بما يعكس تاريخيّة العلاقة واستراتيجيّتها بين البلدين الشّقيقين، وعلى ضرورة بناء علاقات قائمة على الاحترام المتبادل والإسناد المتبادل والثّقة، ومعالجة كل القضايا، بما يخدم مصلحة البلدين الشّقيقين".
وجدّد التّأكيد على "موقف الأردن الثّابت في دعم إعادة بناء سوريا، على الأُسس الّتي تحفظ أمن سوريا ووحدتها واستقرارها".
كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية الأردنية: حريصون على تعميق التعاون مع الحكومة السورية ومعالجة كل القضايا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.