الخارجية الأردنية: حريصون على تعميق التعاون مع الحكومة السورية ومعالجة كل القضايا

رحّبت وزارة الخارجية ​الأردن​ية بإعلان تشكيل الحكومة السّوريّة الجديدة، مُعرِبةً عن أملها في أن "تحقّق هذه الحكومة تطلّعات الشّعب السّوري الشّقيق، بأن يعيش بحرّيّة ومساواة وكرامة وسلام بعد معاناته الطّويلة".

وأكّد النّاطق الرّسمي باسم الوزارة سفيان القضاة، "حرص الأردن على تعميق التّعاون مع الحكومة السّوريّة الجديدة في مختلف المجالات، بما يعكس تاريخيّة العلاقة واستراتيجيّتها بين البلدين الشّقيقين، وعلى ضرورة بناء علاقات قائمة على الاحترام المتبادل والإسناد المتبادل والثّقة، ومعالجة كل القضايا، بما يخدم مصلحة البلدين الشّقيقين".

وجدّد التّأكيد على "موقف الأردن الثّابت في دعم إعادة بناء ​سوريا​، على الأُسس الّتي تحفظ أمن سوريا ووحدتها واستقرارها".