ولي العهد ورئيس الوزراء اللبناني يبحثان العلاقات الثنائية

استقبل ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، في الديوان الملكي بقصر الصفا بمكة المكرمة، اليوم، رئيس مجلس الوزراء بالجمهورية اللبنانية الدكتور نواف سلام.

وفي بداية الاستقبال جرى تبادل الأحاديث الودية، والتهنئة بعيد الفطر السعيد.

كما جرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث مستجدات الأوضاع في لبنان والمنطقة والجهود المبذولة تجاهها.