شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعا اليوم الإثنين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي، تاسي، تعاملات اليوم الإثنين، على ارتفاع بنسبة 0.7%، عند 11778 نقطة، وبتداولات بلغت 4.259 مليار ريال.

وبحسب بيانات تداول السعودية، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 174.581 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو، 9.568 تريليون ريال. ارتفاع أسهم 134 شركة ارتفعت أسهم 134 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 106، من بين 253 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.

وكانت أسهم شركة، مسار، ونسيج، وأنابيب الشرق، وصدق، والمتحدة الدولية القابضة، الأكثر ارتفاعا.

ووفقا لتداول، كانت أسهم شركات، أنابيب، ومسك، ورعاية، ودار الأركان، والتعمير، الأكثر انخفاضا. السوق الموازية أغلق مؤشر السوق الموازية، نمو، اليوم، على ارتفاع بنسبة 0.3%، عند 30610 نقاط، وبتداولات بلغت، 36.779 مليون ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 2.597 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو، 57.9 مليار ريال.

وارتفعت أسهم 44 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 37، من بين 113 شركة مدرجة في السوق الموازية.