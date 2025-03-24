شكرا لقرائتكم خبر عن "الشؤون الإسلامية" تكشف عن موعد إقامة صلاة عيد الفطر والان نبدء بالتفاصيل

موعد صلاة عيد الفطر في السعودية

صلاة عيد الفطر في السعودية

الدمام - شريف احمد - وجه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ اليوم، جميع فروع الوزارة بمناطق المملكة بإقامة صلاة عيد الفطر المبارك لعام 1444هـ في جميع مصليات الأعياد.وكذلك في جميع الجوامع عدا الجوامع المجاورة لمصليات الأعياد والجوامع التي لا يقصدها المصلون في صلاة العيد، في بعض المراكز والهجر لاكتفائهم بمصلى العيد لديهم.جاء ذلك في تعميم يؤكد على فروع الوزارة بعموم مناطق المملكة بأهمية الإعداد المبكر لإقامة صلاة عيد الفطر المبارك.بجانب تهيئة المصليات بكافة الخدمات من صيانة ونظافة وتشغيل، ليؤدي المصلون شعيرتهم بكل راحة واطمئنان.كما تضمن التعميم تحديد وقت إقامة صلاة العيد بعد شروق الشمس بربع ساعة حسب تقويم أم القرى في جميع مناطق المملكة.وتبلغ عدد الجوامع ومصليات الأعياد بعموم مناطق المملكة تبلغ 19,887 تجهز بالكامل ما بين فرش وصيانة ونظافة وفق أعلى معايير الجودة بما يمكن المصلين من تأدية الشعائر في أجواء إيمانية.