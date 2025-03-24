الاقتصاد

ارتفاع أرباح «الأشغال الميسرة» 1.9% إلى 10.85 مليون ريال في 2024

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

ارتفاع أرباح «الأشغال الميسرة» 1.9% إلى 10.85 مليون ريال في 2024

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الدمام - شريف احمد - ارتفعت أرباح شركة الأشغال الميسرة في عام 2024 بنسبة 1.9% إلى 10.85 مليون ريال، مقابل 10.64 مليون ريال في 2023.
ووفقا لبيان الشركة على تداول ، يعود الارتفاع في صافي الربح، بسبب النمو في الإيرادات عن العام السابق.
وجاء ذلك على الرغم من زيادة التكاليف المباشرة نتيجة الزيادة في الأعمال المنفذة والعقود المبرمة المتعلقة بالصيانة والتشغيل خلال عام 2024 وزيادة مخصص الزكاة بما قيمته 483703 ريال وما نسبته 95% مقارنة بالعام السابق.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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