شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح «الأشغال الميسرة» 1.9% إلى 10.85 مليون ريال في 2024 والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول

وجاء ذلك على الرغم من زيادة التكاليف المباشرة نتيجة الزيادة في الأعمال المنفذة والعقود المبرمة المتعلقة بالصيانة والتشغيل خلال عام 2024 وزيادة مخصص الزكاة بما قيمته 483703 ريال وما نسبته 95% مقارنة بالعام السابق. الدمام - شريف احمد - ارتفعت أرباح شركة الأشغال الميسرة في عام 2024 بنسبة 1.9% إلى 10.85 مليون ريال، مقابل 10.64 مليون ريال في 2023.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية ، يعود الارتفاع في صافي الربح، بسبب النمو في الإيرادات عن العام السابق.وجاء ذلك على الرغم من زيادة التكاليف المباشرة نتيجة الزيادة في الأعمال المنفذة والعقود المبرمة المتعلقة بالصيانة والتشغيل خلال عام 2024 وزيادة مخصص الزكاة بما قيمته 483703 ريال وما نسبته 95% مقارنة بالعام السابق.