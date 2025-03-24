شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 30 فلسطينيًا في الضفة الغربية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 30 فلسطينيًا الليلة الماضية واليوم، خلال عملية دهم وتفتيش واسعة لعدة مناطق في الضفة الغربية.

وأفاد نادي الأسير الفلسطيني بأن من بين المعتقلين أطفالًا ونساءً وأسرى محررون، تعرضوا للتنكيل أثناء عملية الاعتقال، لافتًا النظر إلى أن الاحتلال الإسرائيلي اعتقل أكثر من 700 فلسطيني، خلال عدوانه المستمر على مدينتي جنين وطولكرم بالضفة الغربية.