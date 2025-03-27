شكرا لقرائتكم خبر عن "الخارجية الفلسطينية": نوثق انتهاكات الاحتلال ونعمل لحشد دولى لكشف جرائمه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت فارسين أغابكيان، وزيرة الدولة للشئون الخارجية والمغتربين في الحكومة الفلسطينية، إننا نوثق انتهاكات الاحتلال ونعمل لحشد دولي لكشف جرائمه، مشيرة إلى أن الأطفال بدون مدارس وهناك انعدام في كافة الخدمات المقدمة.

وأضافت وزيرة الدولة للشئون الخارجية الفلسطينية، خلال مداخلة هاتفية لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن الوضع الإنساني في الأراضي المحتلة كارثي في ظل منع إسرائيل دخول المساعدات لغزة.

وأشارت إلى أن إجراءات حكومة نتنياهو ستزيد من حدة الاحتقان في الداخل الإسرائيلي، مؤكدة علي أن ضم الأراضي يخالف القانون الدولي وإجراءات الاحتلال غير شرعية، ومخططات التهجير في الضفة الغربية تهدف لنسف حل الدولتين.

وتابعت وزيرة الدولة للشئون الخارجية الفلسطينية للقاهرة الإخبارية: الوضع في الضفة الغربية خطير جدًا في ظل تزايد انتهاكات الاحتلال، مضيفة أننا نكثف اتصالاتنا مع دول العالم للتأكيد على رفض مخطط التهجير، ولا بد من العمل لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

وطالبت وزيرة الدولة للشئون الخارجية الفلسطينية بتكاتف عربي إسلامي دولي لمواجهة المخططات الإسرائيلية.