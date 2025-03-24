شكرا لقرائتكم خبر عن غزيرة على مكة.. الأرصاد توضح لـ "اليوم" خريطة الأمطار حتى يوم الجمعة والان نبدء بالتفاصيل



وتشهد أجواء المنطقة الشرقية نشاطًا في الرياح المثيرة للأتربة والغبار، نتيجة سيطرة الرياح الشمالية على الأجواء، ويُسجَّل انخفاض طفيف في درجات الحرارة، ويُتوقع أن يكون هذا هو آخر انخفاض خلال هذا الموسم بإذن الله.

ويدعو المركز الوطني للأرصاد الجميع إلى متابعة التقارير والإنذارات الصادرة عبر موقعه الرسمي، وتطبيق“أنواع”، وحساباته على منصات التواصل الاجتماعي. محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد، عقيل العقيل عقيل العقيل الدمام - شريف احمد - تشهد مناطق ومحافظات عدة في المملكة استمرارًا للحالة المطرية خلال الأسبوع الجاري، حيث يُتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الغزارة على عدد من المناطق، مع احتمالية جريان السيول في بعض المواقع، وتدني في مدى الرؤية الأفقية، ونشاط في الرياح السطحية.وتشهد أجواء المنطقة الشرقية نشاطًا في الرياح المثيرة للأتربة والغبار، نتيجة سيطرة الرياح الشمالية على الأجواء، ويُسجَّل انخفاض طفيف في درجات الحرارة، ويُتوقع أن يكون هذا هو آخر انخفاض خلال هذا الموسم بإذن الله.ويدعو المركز الوطني للأرصاد الجميع إلى متابعة التقارير والإنذارات الصادرة عبر موقعه الرسمي، وتطبيق“أنواع”، وحساباته على منصات التواصل الاجتماعي.



طقس مضطرب في مكة



وأوضح محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد، عقيل العقيل، أن منطقة مكة المكرمة ستكون من بين المناطق المتأثرة بالحالة الجوية، حيث يُتوقع أن تشهد محافظات الطائف، وميسان، وأضم، والعرضيات هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة خلال الفترة من الإثنين إلى الجمعة «24 إلى 28 مارس»، وذلك خلال فترات زمنية متقطعة.

وأضاف: "تشمل الحالة العاصمة المقدسة، والجموم، والكامل، وبحرة، حيث يُتوقع أن تهطل أمطار خفيفة إلى متوسطة من يوم الأربعاء وحتى الجمعة 26 إلى 28 مارس، وتكون على فترات زمنية مختلفة".





طقس الباحة حتى يوم الجمعة



وقال العقيل إن منطقة الباحة ستكون كذلك من المناطق المتأثرة بالحالة الجوية، حيث يُتوقع - بمشيئة الله - أن تشمل الحالة محافظات الباحة، وبلجرشي، والمندق، وقلوة، وبني حسن، والقرى، والمخواة، والحجرة، وغامد الزناد، والعقيق، وذلك من الإثنين إلى الجمعة 24 إلى 28 مارس، مع أمطار من متوسطة إلى غزيرة، وخلال فترات زمنية متقطعة.



طقس عسير



وبيّن أن منطقة عسير ستشهد نشاطًا ملحوظًا في الحالة الجوية، حيث يُتوقع أن تتأثر محافظات بيشة وتثليث بأمطار خفيفة إلى متوسطة يومي الإثنين والثلاثاء «24 و25 مارس»، فيما تمتد الحالة لتشمل محافظات أبها، وخميس مشيط، ورجال ألمع، وبارق، ومحايل عسير، والنماص، وتنومة، وبلقرن، وأحد رفيدة، وسراة عبيدة، والحرجة، وظهران الجنوب، والمجاردة، وطريب، بأمطار من متوسطة إلى غزيرة خلال الفترة من الإثنين إلى الجمعة «24 إلى 28 مارس»، وتكون هذه الأمطار على فترات متقطعة.



الطقس في جازان ونجران



وأشار العقيل إلى أن منطقة جازان ستكون من ضمن المناطق المتأثرة أيضًا، حيث يُتوقع أن تشهد محافظات الريث، وهروب، والدائر، والعيْدابي، وفيفاء، والعارضة، والحرث، أمطارًا من متوسطة إلى غزيرة خلال الفترة من الإثنين إلى الجمعة «24 إلى 28 مارس»، وتكون هذه الأمطار خلال فترات زمنية مختلفة. كما تمتد الحالة لتشمل محافظات الدرب، وبيش، وصبيا، وصامطة، وأبو عريش، وجازان، وفرسان، وأحد المسارحة، والطوال، وذلك خلال الفترة من الثلاثاء إلى الخميس «25 إلى 27 مارس»، مع توقعات بهطول أمطار متوسطة على فترات.

وأوضح أن منطقة نجران ستتأثر كذلك بالحالة الجوية، حيث من المتوقع أن تشهد محافظات نجران، وحبونا، وبدر الجنوب، وثار، ويدمة، وخباش، أمطارًا متوسطة خلال الفترة من الإثنين إلى الجمعة «24 إلى 28 مارس»، وتكون خلال فترات زمنية مختلفة.



أمطار خفيفة في المدينة



وأشار العقيل إلى أن منطقة المدينة المنورة ستتأثر أيضًا، حيث يُتوقع - بمشيئة الله - أن تشهد محافظتا المهد ووادي الفرع هطول أمطار خفيفة يوم الجمعة «28 مارس»، وتكون خلال فترات زمنية مختلفة، مشددًا في الوقت ذاته على أهمية توخي الحيطة والحذر، واتباع تعليمات الجهات المختصة، خاصة في المناطق المتوقع تأثرها بالحالة الجوية.