شكرا لمتابعة خبر عن استبدال إضاءة المسجد النبوي بأكثر من 133 ألف وحدة بمعايير عالمية .. فيديو وصور والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أنهت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي توحيد ألوان الإضاءة في المسجد النبوي ومرافقه، وذلك من خلال استبدال 133,459 وحدة إضاءة من نوع LED.

وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الهوية البصرية للمسجد وإبراز جمالياته المعمارية، إضافة إلى تحسين المشهد الليلي بدرجة حرارة لون تبلغ 4000 كلفن، ما يوفر إضاءة هادئة ومريحة تساهم في خلق أجواء مطمئنة للمصلين والزوار.

وتعتمد المنظومة الجديدة على أنظمة ذكية متقدمة تستخدم تقنيات LED، وتسمح بالتحكم في توزيع الإضاءة وشدتها ودرجة اللون وفق الاحتياج، وتُصمم هذه الأنظمة لتوفر تجربة إضاءة مرنة وهادئة وآمنة, وتسهم الإضاءة الجديدة في خفض جاذبية الجراد والحشرات.

وتركز الهيئة على تطبيق حلول مستدامة وأنظمة ذكية لخفض استهلاك الطاقة مع الحفاظ على جودة الإضاءة وراحتها، مع مراعاة المعايير البيئية والتوازن بين الكفاءة والجمالية، مما يثري تجربة زوار الحرمين الشريفين.