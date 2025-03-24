اخبار السعوديه

642 مستفيدًا.. إقامة مأدبة لتفطير الصائمين في أوموبو بنيجيريا

0 نشر
واس - أبوجا  0 تبليغ

  • 642 مستفيدًا.. إقامة مأدبة لتفطير الصائمين في أوموبو بنيجيريا 1/2
  • 642 مستفيدًا.. إقامة مأدبة لتفطير الصائمين في أوموبو بنيجيريا 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن 642 مستفيدًا.. إقامة مأدبة لتفطير الصائمين في أوموبو بنيجيريا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أقامت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالملحقية الدينية في نيجيريا في السادس عشر من شهر رمضان 1446هـ، مأدبة لتفطير الصائمين.
جاء هذا بالتعاون مع المركز الإسلامي الثقافي العالمي في بلدة أوموبو بولاية كوارا نيجيريا في مسجد الجامع الكبير.

برامج تفطير الصائمين

واستفاد منها 642 مستفيدًا من بلدة أوموبو وبعض القرى المجاورة لها, بحضور عدد من المسؤولين من البلدة والشخصيات البارزة في المنطقة.

وأعرب أمير البلدة يعقوب بخاري عن شكره وتقديره البالغين لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على ما يقدماه من خدمة للإسلام والمسلمين، سائلًا الله تعالى أن يوفق المملكة وقيادتها وشعبها وأن يجزيهم خير الجزاء.

البرامج السعودية لتفطير الصائمين

فيما قدم المستفيدون من هذا البرنامج شكرهم وتقديرهم للمملكة وقيادتها على تنفيذ هذا البرنامج.
سائلين الله تعالى أن يديم على المملكة العربية السعودية الأمن والاستقرار والسلام والازدهار، ويحفظها من كل سوء ومكروه.
الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا