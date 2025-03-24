شكرا لقرائتكم خبر عن 642 مستفيدًا.. إقامة مأدبة لتفطير الصائمين في أوموبو بنيجيريا والان نبدء بالتفاصيل

برامج تفطير الصائمين السعودية

البرامج السعودية لتفطير الصائمين

الدمام - شريف احمد - أقامت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالملحقية الدينية في نيجيريا في السادس عشر من شهر رمضان 1446هـ، مأدبة لتفطير الصائمين.جاء هذا بالتعاون مع المركز الإسلامي الثقافي العالمي في بلدة أوموبو بولاية كوارا نيجيريا في مسجد الجامع الكبير.واستفاد منها 642 مستفيدًا من بلدة أوموبو وبعض القرى المجاورة لها, بحضور عدد من المسؤولين من البلدة والشخصيات البارزة في المنطقة.وأعرب أمير البلدة يعقوب بخاري عن شكره وتقديره البالغين لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على ما يقدماه من خدمة للإسلام والمسلمين، سائلًا الله تعالى أن يوفق المملكة وقيادتها وشعبها وأن يجزيهم خير الجزاء.فيما قدم المستفيدون من هذا البرنامج شكرهم وتقديرهم للمملكة وقيادتها على تنفيذ هذا البرنامج.سائلين الله تعالى أن يديم على المملكة العربية السعودية الأمن والاستقرار والسلام والازدهار، ويحفظها من كل سوء ومكروه.