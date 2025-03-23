شكرا لقرائتكم خبر عن وسط كثافة كبيرة.. خطط مرورية متكاملة لتسهيل حركة المركبات بالحرمين والان نبدء بالتفاصيل

تنظيم مواقف المركبات

خطط مرورية متكاملة

الدمام - شريف احمد - تشهد العاصمة المقدسة والمدينة المنورة خلال العشر الأواخر من شهر رمضان، كثافة استثنائية في أعداد المصلين والمعتمرين، ويحرص المسلمون من مختلف أنحاء العالم على أداء العبادات في الحرمين الشريفين طلبًا للأجر في هذه الليالي المباركة.ومع هذا التدفق الهائل، تتضاعف جهود الإدارة العامة للمرور، لتحقيق تجربة تنقل آمنة وسلسة وانسيابية الحركة المرورية وسلامة المصلين والمعتمرين، مع الحرص على رفع مستوى التوعية المرورية بين قائدي المركبات والمشاة، للالتزام بالإرشادات المرورية والحد من أي تجاوزات قد تؤثر على سلامة المعتمرين والزوار.وعززت إدارات المرور استخدام التقنيات الحديثة، مثل كاميرات المراقبة الذكية وأنظمة التحكم في الإشارات الضوئية، لاستجابة سريعة لأي طارئ مروري، وتتم متابعة تدفق المركبات عبر غرفة عمليات متكاملة تعمل على مدار الساعة، ما يساعد في التدخل الفوري عند حدوث أي اختناقات مرورية أو أعطال تؤثر على الحركة.ووضعت الإدارة العامة للمرور خططًا لتنظيم مواقف المركبات، شملت تخصيص أماكن للحافلات العامة ومركبات الأجرة، مع توفير بدائل للنقل الترددي من خارج نطاق الحرمين إلى المناطق القريبة، بهدف تخفيف الضغط على الطرق المحيطة بالحرمين الشريفين، خاصة في الأوقات التي تشهد كثافة مرورية عالية.ويعتمد المرور على انتشار مكثف للدوريات المرورية في المنطقة المركزية والطرق المؤدية إلى الحرمين، بهدف تنظيم تدفق المركبات ومنع الازدحام، لا سيما خلال أوقات الذروة قبيل صلاتي التراويح والقيام، وتعزيز الاعتماد على النقل الترددي لتخفيف الضغط على الطرق القريبة من الحرمين، مع توجيه المركبات إلى المواقف البديلة التي تم تجهيزها لاستيعاب الأعداد الكبيرة من الزوار.وإيمانًا بدورها في توفير تجربة تنقل آمنة وسلسة لزوار الحرمين الشريفين، عملت الإدارة على تنفيذ خطط مرورية متكاملة تسهم في تنظيم حركة المركبات والمشاة بكفاءة عالية، من خلال تعزيز انتشار رجال الأمن في التقاطعات الحيوية والمناطق ذات الكثافة العالية، لتحقيق انسيابية العبور ومنع العشوائية، مع التأكيد على استخدام الجسور والممرات المخصصة للمشاة.وتعكس هذه الجهود حرص المملكة على تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن، من خلال تنفيذ خطط مرورية متكاملة تضمن تجربة إيمانية مريحة، وتنظيم دقيق للحركة المرورية، بما يسهم في تعزيز الأمن والسلامة، وتوفير بيئة مناسبة تمكن الزوار من أداء مناسكهم بكل يسر وطمأنينة.