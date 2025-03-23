الخطوط السعودية تلغي رحلاتها من وإلى لندن حتى إشعار آخر

كما تنوّه بأنها تتابع عن كثب مع المسؤولين بمطار هيثرو المستجدات إلى جانب التواصل المباشر مع الضيوف لإحاطتهم بالتحديثات.
وتهيب "السعودية" بضيوفها المتواجدين في لندن بعدم التوجه لمطار هيثرو، بالإضافة إلى ضيوفها العابرين) بعدم السفر إلى مطاري جدة والرياض، وانتظار التحديثات التي ستردهم عبر الرسائل النصية والبريد الإلكتروني.
وتقديراً لهذا الظرف الخارج عن الإرادة؛ فسيتم إعفاء جميع التذاكر من أي قيود أو رسوم عند إعادة الحجز أو استعادة قيمتها
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