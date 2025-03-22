شكرا لقرائتكم خبر عن مكة المكرمة.. استكمال الطريق الدائري الثاني "الضلع الغربي" والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - استُكملت أمس كامل الحركة المرورية في الطريق الدائري الثاني، أحد المشاريع الحيوية الهادفة إلى تحسين تدفق الحركة المرورية وتخفيف الضغط على الطرق الداخلية، وتعزيز الترابط بين الأحياء والمناطق المركزية والمشاعر المقدسة، وذلك بهدف مواصلة تعزيز منظومة البنية التحتية للنقل في مكة المكرمة.
وأوضحت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أن أعمال الطرق الدائرية والمحاور مرّت بمراحل متتابعة أشرفت عليها الهيئة بالتعاون مع وزارة النقل والخدمات اللوجستية، الأمن العام، أمانة العاصمة المقدسة، إمارة منطقة مكة المكرمة، لضمان تنفيذ الأعمال وفق أعلى معايير الكفاءة التشغيلية، وتحقيق التكامل مع مشاريع البنية التحتية للنقل.
وبينت الهيئة أن هذه المراحل تشكل جزءًا أساسيًا من رؤية تطوير شبكة الطرق الدائرية بمكة، بما يسهم في تعزيز الربط بين المراكز الحيوية، وتحقيق انسيابية مرورية تخدم سكان مكة وزوارها، مشيرة إلى أن استكمال الأعمال شملت تحسين وتوسعة المسارات، تنفيذ تقاطعات جديدة، وإعادة تأهيل الجسور والمنحدرات لضمان تدفق سلس لحركة المركبات، إضافةً إلى تطوير المداخل والمخارج، التي تتيح سهولة الوصول إلى الأحياء المجاورة، لافتةً النظر إلى أن المشروع يحقق خفضًا ملموسًا في زمن التنقل بين أحياء مكة والمشاعر المقدسة، ويعزز كفاءة الحركة المرورية، ويقلل من الانبعاثات الناتجة عن التكدس المروري.
وأفادت أن الجهات الأمنية والمرورية، وبتنسيق مباشر مع إمارة منطقة مكة المكرمة، أسهمت في إدارة وتنظيم حركة السير خلال مراحل التنفيذ، مع اعتماد إشارات مرورية جديدة لضمان التدفق المروري الآمن، فيما تولت الجهات الخدمية المختلفة تنفيذ أعمال ترحيل شبكات المياه والكهرباء والاتصالات، وضبط مساراتها بما يتوافق مع التوسعات الجديدة، مع ضمان استمرار تقديم الخدمات دون انقطاع.
وأشارت الهيئة إلى أن استكمال الطريق الدائري الثاني يمثّل جزءًا من عملية التطوير المستمرة لرفع كفاءة البنية التحتية للنقل في مكة لمواكبة التطورات، حيث تتواصل متابعة تنفيذ المراحل القادمة لتعزيز الترابط بين شبكة الطرق الدائرية والمشاريع التطويرية الأخرى، بشكل يسهم في تحسين تجربة التنقل داخل المدينة، وتقديم حلول مرورية تدعم النمو المتزايد في أعداد السكان والزوار.
وأوضحت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أن أعمال الطرق الدائرية والمحاور مرّت بمراحل متتابعة أشرفت عليها الهيئة بالتعاون مع وزارة النقل والخدمات اللوجستية، الأمن العام، أمانة العاصمة المقدسة، إمارة منطقة مكة المكرمة، لضمان تنفيذ الأعمال وفق أعلى معايير الكفاءة التشغيلية، وتحقيق التكامل مع مشاريع البنية التحتية للنقل.
الطريق الدائري الثانيوبيّنت أن أعمال الطريق الدائري الثاني لهذا العام دشّنت من قبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة مكة المكرمة، استكمالًا للأعمال المدشنّة العام الماضي، شاملة تشغيل محاور حيوية، وربط الطريق الدائري الأول بعدد من المشاريع المهمة مثل وجهة مسار، مشروع جبل عمر، التوسعة، طريق الأمير محمد بن سلمان، وطريق أجياد، إضافةً إلى تشغيل تقاطعات رئيسية في الطريق الدائري الثاني، من بينها تقاطع جُرهُم وتقاطع الطندباوي وتقاطع البيبان.
وبينت الهيئة أن هذه المراحل تشكل جزءًا أساسيًا من رؤية تطوير شبكة الطرق الدائرية بمكة، بما يسهم في تعزيز الربط بين المراكز الحيوية، وتحقيق انسيابية مرورية تخدم سكان مكة وزوارها، مشيرة إلى أن استكمال الأعمال شملت تحسين وتوسعة المسارات، تنفيذ تقاطعات جديدة، وإعادة تأهيل الجسور والمنحدرات لضمان تدفق سلس لحركة المركبات، إضافةً إلى تطوير المداخل والمخارج، التي تتيح سهولة الوصول إلى الأحياء المجاورة، لافتةً النظر إلى أن المشروع يحقق خفضًا ملموسًا في زمن التنقل بين أحياء مكة والمشاعر المقدسة، ويعزز كفاءة الحركة المرورية، ويقلل من الانبعاثات الناتجة عن التكدس المروري.
تأمين جاهزية الطريقوأكدت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أن المراحل المنفّذة تمت بتنسيق مكثف بين مختلف الجهات المعنية، إذ تولّت وزارة النقل والخدمات اللوجستية استكمال الأعمال الإنشائية الخاصة بتقاطع الأمير محمد بن سلمان، أحد النقاط المحورية، التي تسهم في تسهيل الربط بين الطريق الدائري الثاني والمراكز العمرانية المهمة في مكة، فيما أمانة العاصمة المقدسة نفّذت مشاريع تصريف مياه الأمطار، وتهيئة المرافق المرتبطة بالطريق، لضمان تكامل البنية التحتية مع شبكات النقل، وتأمين جاهزية الطريق لمواكبة التدفقات المرورية المتزايدة.
وأفادت أن الجهات الأمنية والمرورية، وبتنسيق مباشر مع إمارة منطقة مكة المكرمة، أسهمت في إدارة وتنظيم حركة السير خلال مراحل التنفيذ، مع اعتماد إشارات مرورية جديدة لضمان التدفق المروري الآمن، فيما تولت الجهات الخدمية المختلفة تنفيذ أعمال ترحيل شبكات المياه والكهرباء والاتصالات، وضبط مساراتها بما يتوافق مع التوسعات الجديدة، مع ضمان استمرار تقديم الخدمات دون انقطاع.
وأشارت الهيئة إلى أن استكمال الطريق الدائري الثاني يمثّل جزءًا من عملية التطوير المستمرة لرفع كفاءة البنية التحتية للنقل في مكة لمواكبة التطورات، حيث تتواصل متابعة تنفيذ المراحل القادمة لتعزيز الترابط بين شبكة الطرق الدائرية والمشاريع التطويرية الأخرى، بشكل يسهم في تحسين تجربة التنقل داخل المدينة، وتقديم حلول مرورية تدعم النمو المتزايد في أعداد السكان والزوار.