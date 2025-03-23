مسامرة رمضانية ضمن أجاويد3

في بداية الجلسة قدم مدير عام فرع مركز وقاء مع مدير إدارة الصحة الحيوانية تعريفا بمركز وقاء ودوره في تحقيق الأمن الغذائي والاستدامة إضافة إلى اختصاصاته والخدمات التي يقدمها.
واشتملت الأمسية على عديد من المحاور في مقدمتها مكافحة الجراد الصحراوي وطرق القضاء عليه والتعاون مع النحالين في ذلك لضمان سلامة النحل وأيضا مكافحة الأمراض الحيوانية وتأمين اللقاحات الخاصة بالماشية وآلية طلبها والحصول عليها من مكاتب وقاء، واختتمت الأمسية بفتح المجال للحضور بطرح أسئلتهم واستفساراتهم.
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