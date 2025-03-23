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مسامرة رمضانية ضمن أجاويد3

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مسامرة رمضانية ضمن أجاويد3

ضمن مبادرة أجاويد 3، نظم فرع مركز وقاء بمنطقة عسير ممثلا بمكتب محايل وبالشراكة مع فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة جلسة حوارية «مسامرة رمضانية» حضرها مدير عام فرع مدير عام مركز وقاء المهندس علي سلطان ومدير عام فرع وزارة البيئة المهندس أحمد آل مجثل وعدد كبير من المستفيدين من المواطنين والمقيمين.

في بداية الجلسة قدم مدير عام فرع مركز وقاء مع مدير إدارة الصحة الحيوانية تعريفا بمركز وقاء ودوره في تحقيق الأمن الغذائي والاستدامة إضافة إلى اختصاصاته والخدمات التي يقدمها.

واشتملت الأمسية على عديد من المحاور في مقدمتها مكافحة الجراد الصحراوي وطرق القضاء عليه والتعاون مع النحالين في ذلك لضمان سلامة النحل وأيضا مكافحة الأمراض الحيوانية وتأمين اللقاحات الخاصة بالماشية وآلية طلبها والحصول عليها من مكاتب وقاء، واختتمت الأمسية بفتح المجال للحضور بطرح أسئلتهم واستفساراتهم.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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