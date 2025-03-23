مسامرة رمضانية ضمن أجاويد3

ضمن مبادرة أجاويد 3، نظم فرع مركز وقاء بمنطقة عسير ممثلا بمكتب محايل وبالشراكة مع فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة جلسة حوارية «مسامرة رمضانية» حضرها مدير عام فرع مدير عام مركز وقاء المهندس علي سلطان ومدير عام فرع وزارة البيئة المهندس أحمد آل مجثل وعدد كبير من المستفيدين من المواطنين والمقيمين.

في بداية الجلسة قدم مدير عام فرع مركز وقاء مع مدير إدارة الصحة الحيوانية تعريفا بمركز وقاء ودوره في تحقيق الأمن الغذائي والاستدامة إضافة إلى اختصاصاته والخدمات التي يقدمها.

واشتملت الأمسية على عديد من المحاور في مقدمتها مكافحة الجراد الصحراوي وطرق القضاء عليه والتعاون مع النحالين في ذلك لضمان سلامة النحل وأيضا مكافحة الأمراض الحيوانية وتأمين اللقاحات الخاصة بالماشية وآلية طلبها والحصول عليها من مكاتب وقاء، واختتمت الأمسية بفتح المجال للحضور بطرح أسئلتهم واستفساراتهم.