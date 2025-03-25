أعلن معالي المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية اليوم عن إطلاق النسخة السابعة من المؤتمر الدولي للسلامة والصحة المهنية (GOSH7)،بحضور نخبة من القادة في المجال من الحكومات والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية من داخل المملكة وخارجها.

ويعقد المؤتمر الدولي للسلامة والصحة المهنية على مدى ثلاثة أيام في فندق الفورسيزونز بمركز المؤتمرات بالعاصمة الرياض خلال الفترة من 4 إلى 6 مايو 2025، ويُعد المؤتمر منصة علمية لاستعراض أبرز المحاور المتعلقة بمستقبل السلامة والصحة المهنية، إلى جانب التحديات والفرص التي تواجه أسواق العمل العالمية.

ويهدف مؤتمر GOSH7 إلى تعزيز ثقافة السلامة والصحة المهنية من خلال تمكين الحوار البنّاء حول أحدث الاتجاهات والابتكارات، واستكشاف أفضل الممارسات، وتبادل المعرفة الحيوية.

وسيركز المؤتمر على تطوير السياسات والإجراءات الوقائية لدعم التميز في مجال السلامة والصحة المهنية، إلى جانب تسليط الضوء على دور التكنولوجيا في تحسين بيئة العمل وتعزيز الوعي بالسلامة والصحة المهنية.

وبهذه المناسبة، قال معالي المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس المجلس: “تفخر المملكة بتنظيم النسخة السابعة من GOSH7 في الرياض، حيث نناقش قضايا جوهرية تؤثر في بيئات العمل، ونعمل على تطوير أطر عمل نموذجية". مضيفاً: "أن المؤتمر أصبح حدثًا سنويًا مهمًا لقادة السلامة والصحة المهنية، ونتطلع لأن تكون هذه النسخة الأكثر شمولًا على الصعيد الدولي حتى الآن".

وأكد أن "مؤتمر GOSH7 يمثل محطة مهمة في تعزيز الحوار العالمي حول السلامة والصحة المهنية، ومواصلة العمل الجاد لتحسين مستوى الامتثال للمعايير المعتمدة في هذا المجال على المستويين الإقليمي والعالمي.”

من جانبه، قال معالي الدكتور عبد الله بن ناصر أبوثنين، نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل، ونائب رئيس المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية: “إن أسواق العمل القوية والمتماسكة تشكل العمود الفقري للاقتصادات حول العالم، ومع تطور بيئات العمل؛ من الضروري أن نتعاون عن كثب لمواجهة التحديات، واغتنام الفرص، وتعزيز سلامة وصحة بيئات العمل".

وأضاف: "أتطلع إلى استقبال شركائنا من مختلف أنحاء العالم في الرياض خلال مؤتمر GOSH7 المرتقب، لمناقشة القضايا الرئيسية التي تواجه أسواق العمل العالمية، ودفع عجلة الازدهار الاقتصادي، وبناء بيئات عمل آمنة، ومستدامة، ومهيأة للمستقبل.”

وتشهد النسخة السابعة من مؤتمر GOSH7 إطلاق هاكاثون عالمي يجمع المختصين من أنحاء العالم لتطوير حلول مبتكرة تعزز ممارسات السلامة والصحة المهنية.

ويهدف الهاكاثون إلى ابتكار وتحديد أفكار عملية تسهم في رفع معايير السلامة والصحة المهنية على المستوى العالمي.

ويسعى GOSH7 إلى صياغة إطار عالمي للسلامة والصحة المهنية يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030 ويُحدد ملامح مستقبل هذا القطاع الحيوي.

للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الرسمي للمؤتمر:

https://goshconference.com/