شكرا لقرائتكم خبر عن «الخليج للتدريب» تتحول للربحية بـ81 مليون ريال في 2024 والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تحولت شركة الخليج للتدريب والتعليم للربحية في عام 2024 بـ81 مليون ريال، مقابل خسائر بـ47.7 مليون ريال في 2023.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية يعود التحول للربحية إلى عدة عوامل رئيسية:
• نموّ في الإيرادات: بمبلغ 159 مليون ريال.
• تحسّن في الأنشطة التشغيلية خاصةً في قطاعي التدريب والجامعات.
• أسهم توقيع عقد تأجير من الباطن لمجمعٍ تعليميٍّ وسكنيٍّ في تعزيز النمو.
• شهد العام المالي الحالي تحسن في تحصيل مديونيات ذمم العملاء مما انعكس إيجابياً على مصروف الخسائر الإئتمانية المتوقعة بالمقارنة بالعام الماضي.
• كان لعكس انخفاض قيمة الممتلكات والمعدّات أثراً إيجابياً على الأرباح.
جديرٌ بالذكر أنّ هذا النموّ في الأرباح قد تحقق بالرغم من ارتفاع تكاليف التمويل نتيجةً لارتفاع أسعار السايبور، وارتفاع المصاريف الإدارية والعمومية نتيجة لتوسع أنشطة الشركة.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية يعود التحول للربحية إلى عدة عوامل رئيسية:
• نموّ في الإيرادات: بمبلغ 159 مليون ريال.
• تحسّن في الأنشطة التشغيلية خاصةً في قطاعي التدريب والجامعات.
• أسهم توقيع عقد تأجير من الباطن لمجمعٍ تعليميٍّ وسكنيٍّ في تعزيز النمو.
• شهد العام المالي الحالي تحسن في تحصيل مديونيات ذمم العملاء مما انعكس إيجابياً على مصروف الخسائر الإئتمانية المتوقعة بالمقارنة بالعام الماضي.
• كان لعكس انخفاض قيمة الممتلكات والمعدّات أثراً إيجابياً على الأرباح.
جديرٌ بالذكر أنّ هذا النموّ في الأرباح قد تحقق بالرغم من ارتفاع تكاليف التمويل نتيجةً لارتفاع أسعار السايبور، وارتفاع المصاريف الإدارية والعمومية نتيجة لتوسع أنشطة الشركة.