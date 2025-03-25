متابعة- تصاعد الأحداث في “سيد النّاس”… عمرو سعد يهدّد ملك زاهر بالقتل

يواصل مسلسل “سيد النّاس” تصدّر المشهد الدّرامي في رمضان، إذ شهدت الحلقة الخامسة والعشرين تطوّرات متسارعة زادت من نسبة التّشويق.

بدأت الحلقة باتفاق حسنين مع الجبّاس على خيانة الجارحي أبو العبّاس (عمرو سعد) وسرقة الذّهب. نفّذ حسنين، خطّته بخداع الجارحي وإيهامه بأنّ مجموعة مسلّحة استولت على الذّهب، متّهمًا شقيقَيه عفيفي ومجدي بالسّرقة.

لكنّ الجارحي، يقرّر التّأكد من صدق حسنين ويحتجزه في الورشة.

من جهة أخرى، تتصّاعد الأزمة مع إلقاء الشّرطة القبض على ميادة (ملك زاهر)، ابنة الجبّاس(أحمد زاهر)، بتهمة قتل أدهم (نجل الجارحي) وتحثّها والدتها على الاعتراف بكلّ شيء للضّابط.

في الوقت نفسه، يواصل الجارحي، رحلة البحث عن قاتل ابنه، ما يؤدّي إلى مواجهات متوتّرة مع زوجة أبيه إعتماد (إلهام شاهين).

كما فاجأت الحلقة الجمهور بظهور خاصّ للممثّل ماجد المصريّ في دور صعيدي.

أمّا المشهد الأبرز فكان مواجهة الجارحي لميّادة، إذ طالبها بالكشف عن الحقيقة وسط شعورها بالتّوتّر والخوف وتهديدها بالقتل إذا تأكّد أنّها وراء مقتل ابنه.

على صعيد آخر، يقول آسر، النّجل الثّاني للجارحي، للعاملة سناء إن الأخيرة هي والدة الجارحي، بناءً على حديث جدّه المعلم رشدي، إلّا أنّها تنكر الأمر.

يُذكر أنّ مسلسل “سيد النّاس” يواصل تصدّر المراتب الأولى من حيث نسب المشاهدة خلال شهر رمضان، وسط إشادات واسعة من الجمهور بأحداثه المشوّقة وأداء نجومه.

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يشارك في بطولة المسلسل إلى جانب عمرو سعد، كلّ من ريم مصطفى، إلهام شاهين، أحمد زاهر، بشرى، إنجي المقدّم، خالد الصّاوي، صلاح عبد الله، منّة فضالي، نشوى مصطفى، أحمد فهيم، أحمد رزق، محمود قابيل، رنا رئيس، إنجي كيوان، ساندي، جوري بكر، ملك أحمد زاهر، سليمان عيد، سلوى عثمان وغيرهم. المسلسل من كتابة وإخراج محمّد سامي وإنتاج شركة الصّبّاح.