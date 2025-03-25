شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. فرش أكبر جامع في بانكوك بالسجاد الفاخر على نفقة المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكملت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بمكتب المستشار الإسلامي بسفارة المملكة في مملكة تايلاند أمس الاثنين، فرش جامع المركز الإسلامي في العاصمة التايلاندية بانكوك بالسجاد الفاخر على نفقة المملكة.

ويأتي تنفيذ مشروع فرش الجامع الذي يتسع لنحو 3000 مصل، ويعد أبرز المعالم التاريخية في العاصمة المركز الإسلامي بالعاصمة بانكوك، في إطار الأعمال التي تؤديها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للعناية ببيوت الله، وتهيئتها ليتمكن مرتادوها من تأدية عباداتهم بيسر وطمأنينة وخشوع، في ظل الدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة لما فيه خدمة الإسلام والمسلمين.

جهود المملكة لخدمة المسلمين

وثمن رئيس مؤسسة المركز الإسلامي واتر أفون كومو لتاميثي، الدعم الكبير الذي قدمته المملكة في فرش الجامع بالسجاد الفاخر في ليالي هذا الشهر الكريم الذي يكتظ فيه بالمصلين.



تعزيز فهم الإسلام

وأشار إلى أن قيادة المملكة الرشيدة، سباقة لكل ما يخدم المسلمين ويسهم في تحقيق رغباتهم واحتياجاتهم.

ويمثل المركز الإسلامي في مملكة تايلاند مركزًا للتعلم وتعزيز فهم الإسلام، وتقديم أنشطة لتحسين جودة حياة المسلمين، ومقرا للتنسيق والتعاون بين المنظمات الإسلامية الحكومية وغيرها من المنظمات الدينية في تطوير المجتمع التايلندي.

ويشتمل المركز على قاعات وغرف للاجتماعات، ومساحات للمكاتب وغيرها من المرافق للأنشطة الدينية والاجتماعية والثقافية.