شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس إدارة «تهامة» يوصي بتخفيض رأس المال إلى 226 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أوصى مجلس إدارة شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق، أمس، للجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة بتخفيض رأس مال الشركة.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، فإن رأس المال قبل التخفيض 400 مليون ريال، وبعد التخفيض 226.024 مليون ريال، بنسبة تخفيض قدرها 43.49%، في حين يبلغ عدد الأسهم قبل التخفيض 400 مليون سهم، وبعد التخفيض 22602428 سهما.
وقالت الشركة: إن سبب تخفيض رأس المال: إعادة هيكلة رأس مال الشركة لإطفاء الخسائر المتراكمة.
ونوهت بتخفيض رأس المال عبر إلغاء عدد 17,397,572 سهم من أسهم الشركة.
وأشارت إلى أنه لا يوجد أي أثر جوهري من تخفيض رأس المال على إلتزامات أو عمليات أو أداء الشركة المالي أو التشغيلي أو التنظيمي نتيجة تخفيض رأس المال.
وأوضحت أن تاريخ التخفيض نهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي تقرر فيها تخفيض رأس المال.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، فإن رأس المال قبل التخفيض 400 مليون ريال، وبعد التخفيض 226.024 مليون ريال، بنسبة تخفيض قدرها 43.49%، في حين يبلغ عدد الأسهم قبل التخفيض 400 مليون سهم، وبعد التخفيض 22602428 سهما.
وقالت الشركة: إن سبب تخفيض رأس المال: إعادة هيكلة رأس مال الشركة لإطفاء الخسائر المتراكمة.
ونوهت بتخفيض رأس المال عبر إلغاء عدد 17,397,572 سهم من أسهم الشركة.
وأشارت إلى أنه لا يوجد أي أثر جوهري من تخفيض رأس المال على إلتزامات أو عمليات أو أداء الشركة المالي أو التشغيلي أو التنظيمي نتيجة تخفيض رأس المال.
وأوضحت أن تاريخ التخفيض نهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي تقرر فيها تخفيض رأس المال.