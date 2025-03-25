شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس إدارة «تهامة» يوصي بتخفيض رأس المال إلى 226 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.