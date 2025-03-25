شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء اتفاقية الاندماج بين «اتحاد الخليج الأهلية» و«الخليجية العامة» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركتا اتحاد الخليج الأهلية للتأمين التعاوني والشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني إنهاء اتفاقية الاندماج المبرمة وإلغاء مقترح الاندماج والعرض المقدم بهذا الخصوص.

وكانت شركة اتحاد الخليج الأهلية قد أعلنت في 27 فبراير الماضي، نشرت مستند العرض وتعميم المساهمين المتعلقين بصفقة الاندماج المحتملة مع الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني.

وأشار مستند العرض وتعميم المساهمين إلى أن أحد شروط صفقة الاندماج هو عدم وقوع حدث سلبي جوهري واستمراره، وهو ما تم تعريفه بما يشمل أي حدث سلبي جوهري ينتج عنه انخفاض التقييم النهائي لإحدى الشركتين بنسبة 15% أو أكثر اعتبارًا من 30 يونيو 2024م، ونظرًا لوقوع حدث سلبي جوهري للشركة الخليجية العامة، ودراسة مجلس الإدارة للموضوع، فإن الشركتين أبرمتا اتفاقية إنهاء بتاريخ 25/09/1446هـ (الموافق 25/03/2025م).

علمًا بأن الشركتين ستتخذا الإجراءات اللازمة لإلغاء اجتماع الجمعية العامة المزعم عقده في 27/09/1446هـ (الموافق 27/03/2025م)، وسيتم الإعلان عن تفاصيل ذلك بشكل منفصل.