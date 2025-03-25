شكرا لقرائتكم خبر عن «المطاحن الحديثة»: سداد 100 مليون ريال من تمويل «الأهلي السعودي» والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة المطاحن الحديثة للمنتجات الغذائية سدادها المبكر والطوعي لمبلغ 100 مليون ريال من تمويل المرابحة القائم مع البنك الأهلي السعودي.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يؤكد هذا السداد المبكر على قوة المركز المالي للشركة وتدفقاتها النقدية المتينة.
ومن المتوقع أن يُسهم السداد المبكر في خفض التكلفة وتعزيز الميزانية العمومية للشركة.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يؤكد هذا السداد المبكر على قوة المركز المالي للشركة وتدفقاتها النقدية المتينة.
ومن المتوقع أن يُسهم السداد المبكر في خفض التكلفة وتعزيز الميزانية العمومية للشركة.