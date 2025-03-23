الداودمي تُسجّل أعلى كمية بالأمطار

وأشار التقرير، إلى تسجيل (17.4) ملم في النماص بعسير، و(15.2) ملم في حي الزهراء بأبها، و(9.6) ملم في آل تمام بأبها، و(9.0) ملم في شعار بأبها، و(8.8) ملم في كلٍ من السودة بأبها، وثلوث المنظر ببارق, وسجّلت مكة المكرمة (16.2) ملم في العفيرية برنية، و(15.0) ملم في المرقبان بأضم، و(14.4) ملم في رنية، و(12.0) ملم في الخفج بالليث، و(9.0) ملم في بني سعد بميسان.
وأوضح التقرير، تسجيل منطقة الباحة (16.0) ملم في نخال بالقرى، و(10.4) ملم في مدينة الباحة، و(6.0) ملم في غامد الزناد بفرعة غامد الزناد، و(3.8) ملم في جرداء بني علي بالحجرة, وسجّلت جازان (4.0) ملم في بالغازي بالعيدابي, والشرقية (2.2) ملم في كلٍ من النعيرية، ومحطة قطار أم الشفلح بالقرية العليا، و(1.0) ملم في رأس تنورة، و(0.8) ملم في بقيق, وسجّلت نجران (0.6) ملم في ثار.
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