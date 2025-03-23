وزير السياحة يزور جدة ويتجول في معالمها السياحية

قام وزير السياحة، رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للسياحة أحمد الخطيب بجولة ميدانية في مدينة جدة، شملت أبرز المعالم ونقاط الجذب والتجارب الفريدة التي تعكس مكانة المدينة وأصالتها وأجواءها المميزة في شهر رمضان.

واستهلت الوزير جولته بزيارة "المركاز" في جدة، حيث تلتقي الأجواء الرمضانية المميزة مع التقاليد العريقة والأطباق الحجازية، كما زار وجهة "جدة التاريخية"، تلتها زيارة إلى بينالي الفنون الإسلامية الذي يقدم تجربة فريدة لاستكشاف أعمال فنية تقليدية ومعاصرة مستلهمة من الإرث الإسلامي العريق.

واختتم الوزير جولته بإفطار رمضاني على ساحل البحر الأحمر، مشيدًا بمعايير الخدمة الاستثنائية التي قدمتها الكوادر الوطنية السعودية ضمن تجربة ضيافة راقية تعكس قيم الحفاوة وروح الضيافة السعودية الأصيلة.

وتأتي هذه الجولة في إطار متابعة وزير السياحة للوجهات والمواقع والمرافق والخدمات السياحية في مختلف المناطق، وتعزيز الجهود الرامية لترسيخ مكانة المملكة على خريطة السياحة العالمية.