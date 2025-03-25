شكرا لقرائتكم خبر عن الأماكن والمواعيد.. أتربة مثارة على أجزاء من الرياض والان نبدء بالتفاصيل

المركز الوطني للأرصاد

حالة الطقس

أتربة مثارة

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أتربة على الشرقية

المركز الوطني للأرصاد

حالة الطقس

أتربة مثارة

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استمرار الحالة المطرية

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الدمام - شريف احمد - نبهفي تقريره عنمنعلى أجزاء من منطقة الرياض اليوم الثلاثاء.تبدأ الظاهرة الساعة 8 صباحًا في بعض الأماكن، والساعة 9 صباحًا في أماكن أخرى، وتستمر حتى الساعة 9 مساء.يشمل التنبيه الدرعية والعاصمة الرياض والزلفي والغاط والمجمعة وشقراء والحريق والخرج والدلم والمزاحمية وحوطة بني تميم وثادق حريملاء ورماح وضرما ومرات.ويصاحب الأتربة رياح نشطة، وتدني مدى الرؤية الأقفية (3 – 5) كيلومتراتنبهفي تقريره عنمنعلى أجزاء من المنطقة الشرقية خلال ساعات الصباح الباكر اليوم الثلاثاء، تستمر حتى الساعة 8 صباحًاويشمل التنبيه الجبيل والخبر والخفجي والدمام والقطيف ورأس تنورة والأحساء والعديد وذعبلوتنوتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح نشطة، وتدني مدى الرؤية الأقفية (3 – 5) كيلومتراتتشهد مناطق ومحافظات عدة في المملكة استمرارًا للحالة المطرية خلال الأسبوع الحالي، إذ يُتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الغزارة على عدد من المناطق، مع احتمالية جريان السيول في بعض المواقع، وتدني في مدى الرؤية الأفقية، ونشاط في الرياح السطحيةوتشهد أجواء المنطقة الشرقية نشاطًا في الرياح المثيرة للأتربة والغبار، نتيجة سيطرة الرياح الشمالية على الأجواء، ويُسجَّل انخفاض طفيف في درجات الحرارة، ويُتوقع أن يكون هذا هو آخر انخفاض خلال هذا الموسمويدعو المركز الوطني للأرصاد الجميع إلى متابعة التقارير والإنذارات الصادرة عبر موقعه الرسمي، وتطبيق"أنواع"، وحساباته على منصات التواصل الاجتماعي