شكرا لقرائتكم خبر عن طقس المملكة.. أمطار وانعدام الرؤية بسبب الضباب الكثيف في الباحة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شهدت منطقة الباحة مساء الجمعة، هطول أمطارٍ متفرقة من متوسطة إلى غزيرة مع انعدام الرؤية بسبب الضباب الكثيف بقطاع السراة.

وشملت أجزاءً من مدينة الباحة وضواحيها، وأجزاء متفرقة من محافظات بلجرشي والعقيق والقرى وبني حسن والمندق، والمراكز التابعة لها، وعددًا من منتزهاتها، سال على إثرها عدد من الأودية والشعاب وارتوت الأرض. طقس المملكة إلى ذلك، أعلن المركز الوطني للأرصاد، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت في المملكة.

حسب توقعات الأرصاد، لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان ونجران كذلك على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية.