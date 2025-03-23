ترحيل 12008 مخالفين للأنظمة خلال أسبوع

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 13 حتى 1446/09/19هـ، الموافق 13 حتى 2025/03/19م، عن ترحيل 12008 مخالفين. - المخالفون 25150 - الإقامة 17886 - أمن الحدود 4247 - نظام العمل 3017 المتسللون - 1553 حاولوا عبور الحدود إلى داخل المملكة. - %28 يمنيون. - %69 إثيوبيون. - %3 جنسيات أخرى. - 63 حاولوا عبور الحدود إلى الخارج بطريقة غير نظامية. - 36 تورطوا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي الأنظمة. الإجراءات - 38061 يخضعون لإجراءات تنفيذ الأنظمة. - 35795 رجلا. - 2266 امرأة. - 30528 أحيلوا لبعثاتهم الدبلوماسية. - 2420 أحيلوا لاستكمال حجوزات سفرهم. - 12008 رحلوا.



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