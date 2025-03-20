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ارتفاع بـ 31%.. تفاصيل إحصاءات العمرة للربع الرابع من 2024

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واس - الرياض  0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - كشفت الهيئة العامة للإحصاء اليوم في نشرتها عن إحصاءات العمرة للربع الرابع 2024، والتي أشارت نتائجها إلى ارتفاع عدد المعتمرين بنسبة %31.
ويأتي هذا مقارنة بالربع المماثل من عام 2023، فيما بلغت نسبة الذكور منهم ما يقارب %53.

أعداد المعتمرين السعوديين

وبلغت نسبة الإناث ما يقارب %47 من إجمالي المعتمرين، وقد شكَّل المعتمرون السعوديون %4.5 من إجمالي المعتمرين وكانت منطقة مكة المكرمة الأعلى في عدد معتمري الداخل.
وبينت نتائج النشرة زيادة معتمري الخارج بنسبة قدرها 26.2% مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، ونسبة الذين قدموا بتأشيرة العمرة 64.7% من إجمالي معتمري الخارج.

عدد معتمري الخارج

ويعد شهر ديسمبر الشهر الأعلى من حيث عدد معتمري الخارج بنسبة 38.2% وشهر نوفمبر الأعلى لمعتمري الداخل الذين أدوا العمرة لمرة واحدة بنسبة 34% من إجمالي معتمري الداخل.
وتصدر إحصاءات العمرة بدورية ربع سنوية بدءًا من عام 2024م، وتعرض أعداد ونسب المعتمرين من الداخل والخارج بناءً على البيانات السجلية من برنامج خدمة ضيوف الرحمن، بالإضافة إلى النماذج الإحصائية المعتمدة.
MO Nasa

MO Nasa

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