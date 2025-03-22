وتضمنت الإحصاءات الصادرة نسبة تغطية الجيل الخامس التي وصلت 98% في مكة المكرمة و99% في المدينة المنورة، وبلغ متوسط استهلاك الفرد اليومي للبيانات 1190 ميجابايت في مكة المكرمة وهو ما يتجاوز 3 أضعاف متوسط الاستهلاك العالمي للفرد، فيما بلغ متوسط استهلاك الفرد في المدينة المنورة 1495 ميجابايت وهو ما يتجاوز 4 أضعاف المتوسط العالمي، وبلغت سرعة الإنترنت المتنقل 210 ميجابت في الثانية في مكة المكرمة، و278 ميجابت في الثانية في المدينة المنورة. يُذكر أن قطاع الاتصالات والتقنية يلبي سعة الاستهلاك العالية بأعلى معايير الجودة وفق تطلعات القيادة، الذي يتيح من خلال تجهيزاته التقنية وكوادره البشرية سرعات تحميل عالية، وضمان تمرير المكالمات المحلية والدولية التي يجريها ضيوف الرحمن بكل يسر وسهولة.
كانت هذه تفاصيل خبر هيئة الاتصالات تكشف عن تخطي مكالمات مكة والمدينة 320 مليون مكالمة خلال النصف الأول من رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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