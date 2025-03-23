4000 مستفيد من ريف عسير

نظّم فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بعسير، ممثلا بمكتب الوزارة بمحافظة محايل عسير، الملتقى التفاعلي الأول لمزارعي المنطقة ضمن «مبادرة أجاويد3»، بحضور عدد كبير من مزارعي المنطقة، وشهد اللقاء تفاعلا ثريًا أتى ضمن اللقاءات التفاعلية بين المزارعين ومسؤولي الوزارة، تم خلاله الحديث عن التنمية الزراعية بعسير وتطلعات المنطقة من خلال رؤيتها لتصبح وجهة عالمية طوال العام، مرتكزة على ثقافتها الأصيلة وبيئتها الطبيعية المتنوعة، ومن ذلك البيئة الزراعية المميزة في المنطقة.

دعم التنمية

وتطرق مدير عام فرع الوزارة بمنطقة عسير المهندس أحمد آل مجثل، أثناء اللقاء إلى مستهدفات الوزارة في قطاعاتها الثلاث وخدماتها المقدمة للمزارعين وتعزيز الميز النسبية للمناطق والمحافظات من خلال استعراض أبرز البرامج والمشاريع والمبادرات التي تمت في منطقة عسير لدعم التنمية الزراعية المستدامة وتعزيز مكانة المملكة زراعيًا، ومن ذلك الدعم المقدم من برنامج ريف، والذي تعتبر منطقة عسير واحدة من أكثر مناطق المملكة استفادةً منه، من خلال برامجه المقدمة، حيث بلغت نسبة المستفيدين حوالي 23% بمبلغ تجاوز 128 مليون ريال، ومنه مبادرات تأهيل المدرجات الزراعية وحصاد مياه الأمطار، والتي بلغت تكلفتها أكثر من 50 مليون ريال، وخدمة ما يقارب 4000 مستفيد. كما تم التطرق للثروة الحيوانيّة المميزة بمنطقة عسير ودعمها المستمر من قبل الوزارة، والتي شملت 4.5 ملايين رأس في المنطقة.

أعمال التسويق

وألمح المزارعون إلى بعض التحديات التي تواجه المزارع في توفير المياه والعلاج البيطري وأعمال التسويق الزراعي بشكل عام، فيما أوضح مختصون أن ذلك محل اهتمام الوزارة، وتعمل على معالجة كل ما يواجه المزارع المحلي أو المستثمرين في القطاع الزراعي من تحديات. وفي نهاية اللقاء تم تكريم المساهمين والداعمين لإنجاح أعمال الملتقى.