ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة المصرية منة فضالي مجموعة من الصور لشخصيتها سماح الهواري في مسلسل "سيد الناس"، وذلك على صفحتها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي.

وكتبت فضالي تعليقاً عبرت فيه عن سعادتها بالنجاح الذي تحققه:"سماح الهواري أنا مبسوطه من ردود الأفعال عن دوري في مسلسل سيد الناس الحمدلله بحاول اجتهد واشتغل علي نفسي شكرا لكل اللي بيدعمني بكلمه حلوه شكرا بجد".

مسلسل "سيد الناس" من بطولة الممثلين عمرو سعد، أحمد زاهر، إلهام شاهين، أحمد رزق، بشرى، أحمد فهيم، رنا رئيس، طارق النهري وياسين السقا.

كانت هذه تفاصيل خبر منة فضالي بتعليق لافت عن دورها في "سيد الناس" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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