هيفا وهبي تتألق بأحدث إطلالة لها

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الفنانة اللبنانية هيفا وهبي مجموعة من الصور الجديدة لها على صفحتها على أحد مواقع التوصال الإجتماعي، حيث تظهر في إحدى المناسبات في شهر رمضان المبارك بفستان زيتي اللون أنيق.



وكانت أطلت هيفا وهبي، على جمهورها بإطلالة "رمضانية"، وذلك بمناسبة عيد ميلادها، ونشرت مجموعة من الصور الخاصة، ظهرت فيها وهي ترتدي عباءة رمضانية باللون الزهري، تتميز بكمين مفتوحين، وبزهرة عند أعلى صدرها، من توقيع مصمم الأزياء اللبناني العالمي إيلي صعب، ونسقت معها حذاء بكعب عالٍ باللون الفضي، وكانت تحمل قالب حلوى.