انتخاب يوليا كلوكنر رئيسة للبرلمان الألماني

ابوظبي - سيف اليزيد - انتخب أعضاء البرلمان الألماني الجديد، خلال الجلسة الافتتاحية اليوم الثلاثاء، يوليا كلوكنر رئيسة للبرلمان الألماني.

وبانتخابها رئيسة لـ"البوندستاغ"، أصبحت كلوكنر، المنتمية إلى الحزب المسيحي الديمقراطي، تتولى ثاني أعلى منصب رسمي في ألمانيا.

وجاء انتخاب وزيرة الزراعة الألمانية السابقة لمنصب رئيسة البرلمان بتأييد أغلبية كبيرة من النواب، حيث صوت 382 نائباً بالموافقة مقابل 204 نائب صوتوا بالرفض، وامتنع خمسة نواب عن التصويت بينما كانت هناك خمسة أصوات باطلة.

وبذلك تصبح كلوكنر "52 عاما"، رابع امرأة تتولى منصب رئيس البرلمان الألماني الذي يأتي من الناحية البروتوكولية في المرتبة الثانية بعد منصب الرئيس الاتحادي (رئيس الجمهورية)، في قائمة أرفع المناصب الرسمية في ألمانيا.

يذكر أن النساء الثلاث اللاتي سبقن كلوكنر في هذا المنصب هن آنيماري رينجر (من الحزب الاشتراكي الديمقراطي) وذلك في الفترة بين عامي 1972 و1976، وريتا زوسموت (من الحزب المسيحي الديمقراطي) في الفترة بين 1988 و1998، ثم بيربل باس (من الحزب الاشتراكي الديمقراطي) بين عامي 2021 و2025.

وكانت كلوكنر شغلت عضوية البرلمان الألماني في الفترة بين عامي 2002 و2011، كما شغلت منصب وكيلة وزارة الزراعة في البرلمان الألماني منذ عام 2009.

وحملت حقيبة الزراعة في حكومة المستشارة السابقة أنجيلا ميركل في الفترة بين عام 2017 حتى 2021.