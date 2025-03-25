طفلة تائهة .. وما علاقة باسم مغنية

ميرنا وليد - بيروت - أقدم الممثل اللبناني باسم مغنية على نشر صورة لفتاة تائهة منذ يومين، عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، طالباً من جميع المتواجدين نشرها للوصول إلى أوسع نطاق، بهدف إيجاد والديها.



وعلق مغنية قائلاً :"هذه البنت ضايعة الها يومين بمركز شرطه عند دوار الاطفائية ببيروت شارع اكست ولغاية صباح هذا اليوم ماحد سأل عنها.

سيضطر عناصر مركز الشرطة الى أخذها ووضعها بدار الأيتام، لذلك نتمنى النشر لكي اهلها يعرفونها".

متابعو مغنية إنهالوا بالتعليقات متعاطفين مع الفتاة، وجاء فيها :"يا قلبي انا .. كيف ما حدا سال عنها"،"عادة الأطفال هيدا العمر بيعرفوا أقله اسمهم واسامي امهم وبيهم!! مسكينة قديش بتكون خايفة"، وغيرها.