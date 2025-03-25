لما إبنة صادق الصباح مرشحة لعضوية مجلس إدارة تلفزيون لبنان

ميرنا وليد - بيروت - قام وزير الاعلام اللبناني بول مرقص بالتقدم الى مجلس الوزراء باقتراح تعيين مجلس إدارة لشركة تلفزيون لبنان.

وورد في النص :"جانب الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء الموقرة الموضوع: تعيين مجلس إدارة الشركة تلفزيون لبنان ش.م.ل. انفاذاً لكتابنا المرسل إليكم تحت الرقم ۱۲۳ و تاريخ ۱۱ آذار ۲۰۲۵ بموضوع الحاجة الملحة لتعيين مجلس إدارة الشركة تلفزيون لبنان حيث تبين أن ثمة ضرورات ملحة تملي هذا التعيين لاستمرار المرفق العام الاعلامي وعملاً بالمادتين ٣ و ٤ من المرسوم رقم ٧٥٧٦ تاريخ ۲۰۰۲/۳/۸ المتعلق بتنظيم شركة تلفزيون لبنان ش. م.ل. والمعدل بموجب المرسوم رقم ۱۱۹۵ تاریخ ۲۰۰۹/۱/۱۰ لذلك نتقدم من مقام مجلس الوزراء بطلب الموافقة على اقتراحنا للأسماء التالية لمجلس ادارة الشركة الولاية مدتها ثلاث سنوات بسام نقولا ابو زيد رئيس مجلس الادارة المدير العام الأعضاء: محمد نمر زكريا مصطفى، شربل جرجس خليل، داني طانيوس حداد، لما صادق الصباح، سلمان زهير الريّس على أن تحدد تعويضاتهم في مرسوم تعيينهم".

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