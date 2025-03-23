تحليل 760 ألف عينة مياه خلال عام

أعلن المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، عن قيام فرق المختبرات والتحاليل بتحليل نحو 760 ألف عينة من مياه المملكة السطحية والجوفية ومياه العيون والآبار خلال عام 2024، ضمن جهوده لحماية الأوساط البيئية (ماء، هواء، تربة).

وأكدت مدير عام المختبرات البيئية بالمركز الدكتورة سحر شار، دقة تحليل العينات وفق أعلى المقاييس، لضمان قياس جودة المياه وخلوها من الملوثات، مشيرة إلى أن كمية العينات المأخوذة تعد الأعلى والأشمل على جميع مناطق المملكة.

قاعدة بيانات

وأضافت شار، أن نتائج هذه التحاليل تُخزن في قاعدة بيانات في البوابة الجيومكانية، والعمل على تصنيفها وفق المعايير الموضوعة؛ بهدف تحسين إدارة البيانات البيئية وتسهيل الوصول إليها من خلال ربط بيانات نتائج تحليل العينات البيئية بالبيانات الجغرافية في البوابة الجيومكانية.

منصة وطنية

وفي سياق آخر، أطلق المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، الشهر الماضي، منصة وطنية رقمية لمراقبة جودة المياه السطحية والجوفية، اكتملت فيها بيانات أكثر من 25 ألف موقع، وسُجلت أكثر من مليوني قراءة لحالة المياه في المملكة خلال عام واحد. وأكد المركز، اكتمال المرحلة الأولى من المبادرة الوطنية لمراقبة المياه السطحية والجوفية بتسجيل وجمع البيانات اللازمة في منصة وطنية، يمكن من خلالها رفع مستوى الحماية والجودة لمصادر المياه في المملكة، وحُدِّدَت مصفوفة المخاطر المحتملة لتلوث المياه في كل منطقة، وكيف تُحَدَّد أهمية كل مصدر وكيفية مراقبته، إضافة إلى دراسة عناصر جودة المياه للاستخدامات المختلفة، والحساسية البيئية للمياه الجوفية وغيرها من المؤشرات التي ستُراقب وفق أعلى المعايير الدولية.