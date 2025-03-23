وأكدت مدير عام المختبرات البيئية بالمركز الدكتورة سحر شار، دقة تحليل العينات وفق أعلى المقاييس، لضمان قياس جودة المياه وخلوها من الملوثات، مشيرة إلى أن كمية العينات المأخوذة تعد الأعلى والأشمل على جميع مناطق المملكة.
قاعدة بيانات
وأضافت شار، أن نتائج هذه التحاليل تُخزن في قاعدة بيانات في البوابة الجيومكانية، والعمل على تصنيفها وفق المعايير الموضوعة؛ بهدف تحسين إدارة البيانات البيئية وتسهيل الوصول إليها من خلال ربط بيانات نتائج تحليل العينات البيئية بالبيانات الجغرافية في البوابة الجيومكانية.
منصة وطنية
وفي سياق آخر، أطلق المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، الشهر الماضي، منصة وطنية رقمية لمراقبة جودة المياه السطحية والجوفية، اكتملت فيها بيانات أكثر من 25 ألف موقع، وسُجلت أكثر من مليوني قراءة لحالة المياه في المملكة خلال عام واحد. وأكد المركز، اكتمال المرحلة الأولى من المبادرة الوطنية لمراقبة المياه السطحية والجوفية بتسجيل وجمع البيانات اللازمة في منصة وطنية، يمكن من خلالها رفع مستوى الحماية والجودة لمصادر المياه في المملكة، وحُدِّدَت مصفوفة المخاطر المحتملة لتلوث المياه في كل منطقة، وكيف تُحَدَّد أهمية كل مصدر وكيفية مراقبته، إضافة إلى دراسة عناصر جودة المياه للاستخدامات المختلفة، والحساسية البيئية للمياه الجوفية وغيرها من المؤشرات التي ستُراقب وفق أعلى المعايير الدولية.
كانت هذه تفاصيل خبر تحليل 760 ألف عينة مياه خلال عام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.