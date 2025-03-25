شكرا لقرائتكم خبر عن خليه على فطارك.. مشروب البرتقال بالجزر هيرطب على قلبك فى الحر والان مع تفاصيل الخبر

مشروب البرتقال بالجزر من أفضل المشروبات الصحية التى يمكن تناولها على سفرة رمضان، حيث يعد منعشا ومهدئا.

ويقدم الدكتور محمد حلمي استشاري السمنة والنحافة في كلية طب المنصورة، العديد من الفوائد التي تحل على الجسم عند تناول الجزر بالبرتقال، ومنها..

1. ترطيب الجسم.. يحتوي على نسبة عالية من الماء، مما يساعد في تعويض السوائل المفقودة أثناء الصيام.

2. تحسين الهضم.. البرتقال يساعد في تهدئة المعدة وتقليل الانتفاخ والغازات، مما يجعله مثالياً بعد الإفطار.

3. تقوية المناعة.. البرتقال غني بفيتامين C ومضادات الأكسدة التي تعزز مناعة الجسم ضد الأمراض.

4. تنقية الجسم من السموم.. يعمل البرتقال على تنقية الكبد وتحفيز عملية إزالة السموم.

5. تحسين امتصاص الحديد.. يساعد فيتامين C في البرتقال على امتصاص الحديد من الطعام، مما يقلل من خطر الإصابة بالأنيميا.

6. تقليل الشعور بالعطش.. الجزر يمنح إحساسًا بالانتعاش ويقلل الإحساس بالجفاف.

7. تحسين صحة البشرة.. مضادات الأكسدة في البرتقال تساهم في تأخير علامات الشيخوخة وتحسين مظهر الجلد.

8. تقليل التوتر وتحسين المزاج.. بسبب البرتقال والجزر لها تأثير مهدئ وتساعد في تقليل التوتر بعد يوم طويل من الصيام.

يمكن تناوله بارداً مع العسل للتحلية بدلاً من السكر لمزيد من الفوائد الصحية، ولتقوية المناعة، زيادة ترطيب الجسم.