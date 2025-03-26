شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب تيبس المفاصل عند الاستيقاظ من النوم ونصائح مهمة والان مع تفاصيل الخبر

تيبس المفاصل عند الاستيقاظ من النوم حالة شائعة تحدث عادة بسبب تصلب العضلات والمفاصل نتيجة قلة الحركة أثناء النوم.

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع healthline عوامل قد تسبب هذا التيبس، منها:

1. التهاب المفاصل:

التهاب المفاصل الروماتويدي (RA): حالة مناعية ذاتية تؤدي إلى التهاب المفاصل والشعور بتيبسها خاصة في الصباح.

الفُصال العظمي (Osteoarthritis): تآكل الغضاريف بين المفاصل مما يسبب صعوبة في تحريك المفصل بعد الراحة الطويلة.

2. نقص السوائل (الجفاف):

قلة شرب الماء خلال اليوم قد تؤدي إلى نقص السوائل في المفاصل، مما يؤثر على مرونتها ويسبب التيبس.

3. وضعية النوم السيئة:

النوم في وضعية غير مريحة أو خاطئة قد يؤثر على تدفق الدم إلى المفاصل ويزيد من تصلبها عند الاستيقاظ.

4. نقص النشاط البدني:

قلة ممارسة التمارين الرياضية تؤدي إلى ضعف العضلات المحيطة بالمفاصل، مما يجعلها أقل مرونة.

5. الإجهاد العضلي:

الإجهاد الناتج عن ممارسة نشاط بدني مكثف قبل النوم قد يسبب تيبسًا في المفاصل عند الاستيقاظ.

6. مرض النقرس:

تراكم حمض اليوريك في المفاصل، خاصةً مفاصل القدم، مما يسبب ألمًا شديدًا وتيبسًا في الصباح.

7. مشكلات في الأعصاب:

اضطرابات في الأعصاب أو الضغط عليها قد تؤدي إلى تيبس أو ألم في المفاصل.

8. نقص فيتامين د والكالسيوم:

نقص هذه العناصر الغذائية قد يؤثر على صحة المفاصل والعظام ويسبب الألم والتيبس.

9. الإصابة السابقة أو الجراحة:

تعرض المفصل لإصابة سابقة أو جراحة قد يؤدي إلى تيبسه خاصة عند الاستيقاظ.

نصائح لتخفيف تيبس المفاصل عند الاستيقاظ:

1. تحريك المفاصل ببطء بعد الاستيقاظ وتمديد العضلات بلطف.



2. ممارسة الرياضة بانتظام لتعزيز مرونة المفاصل وتقوية العضلات.



3. الحفاظ على وضعية نوم جيدة باستخدام وسائد مريحة.



4. شرب الماء بكميات كافية طوال اليوم.



5. استخدام ضمادات دافئة أو الاستحمام بماء دافئ في الصباح لتخفيف التيبس.



6. تجنب الأنشطة المرهقة قبل النوم إن كنتِ تعانين من الإجهاد العضلي.



