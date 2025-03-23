جولات رقابية مع قرب العيد

وتضمنت الجولات الرقابية 6124 زيارة تفتيشية صحية، أسفرت عن تحرير 201 مخالفة للإجراءات الصحية، و19 إنذارًا، وإغلاق 24 محلًا.
وأكد أمين الباحة، الدكتور علي السواط، مواصلة تطبيق خطة الأمانة لتهيئة مختلف المواقع الخدمية للاحتفال بعيد الفطر.
مبينًا استمرار الأعمال الرقابية خلال فترة العيد على المنشآت التجارية والغذائية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع، بهدف التأكد من التزام هذه المنشآت بتطبيق الاشتراطات البلدية والصحية.
داعيًا الجميع إلى الإبلاغ عن المخالفات الصحية من خلال الاتصال على الرقم الموحّد للبلاغات البلدية 940.
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