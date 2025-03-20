زيلينسكي ينفي بحث ملكية واشنطن لمحطة زابوريجيا مع ترامب

ابوظبي - سيف اليزيد - قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الخميس، إنه لم يناقش مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب إمكانية تملك الولايات المتحدة لمحطة زابوريجيا النووية .

ورداً على سؤال عن تقارير ذكرت أن ترامب يدرس الاعتراف بشبه جزيرة القرم كأرض روسية، قال زيلينسكي للصحفيين في النرويج إن ترامب لم يطرح مسألة وضع شبه الجزيرة خلال محادثاته معه.

وقال زيلينكسي إن فريقاً من أوكرانيا وفريقاً من الولايات المتحدة سيجتمعان في السعودية يوم الاثنين المقبل في اجتماع منفصل عن المباحثات الأميركية الروسية.