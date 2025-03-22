شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يوتيوب يستعد لتحسين جودة الصوت ..لأول مرة يمنحك تحكمًا أكبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُعد يوتيوب من أشهر المنصات عالميًا، حيث يضم ملايين المستخدمين يوميًا، ورغم أن تركيزه الأساسي كان دائمًا على محتوى الفيديو، يبدو أن المنصة أصبحت جاهزة أخيرًا لمنح المستخدمين تحكمًا أكبر في الصوت أيضًا.

يعمل يوتيوب على تحديث كبير يمنح المستخدمين تحكمًا أكبر في كيفية استماعهم للفيديوهات، ووفقًا لتقرير حديث، يُلمّح أحدث إصدار تجريبي من تطبيق يوتيوب إلى ميزة جديدة تتيح لك تعديل جودة الصوت بشكل منفصل عن جودة الفيديو، لحل أزمة ضعف الصوت أو عدم تناسقه أثناء مشاهدة الفيديوهات.

حاليًا، عند تغيير جودة الفيديو على يوتيوب، لا يتأثر الصوت إطلاقًا، سواء كنت تشاهد فيديو بدقة منخفضة أو بدقة 4K، سيبقى الصوت كما هو، نظرًا لأن جودة الصوت يحددها مُحمّل الفيديو ويضبطها يوتيوب، لذا لا يمكنك تعديلها.

قد يكون هذا مُزعجًا للغاية عندما يكون الفيديو جيدا ، لكن الصوت ليس بجودة عالية، مع ذلك، يبدو أن يوتيوب قد يُتيح للمستخدمين خيار الاختيار من بين مُعدّلات بت صوتية مُختلفة.

إليك الخيارات المُحتملة:

تلقائي: يُضبط الصوت غالبًا بناءً على سرعة الإنترنت لديك.

عادي: جودة الصوت القياسية، وهي ما اعتدت عليه الآن.

مرتفع: معدل بت أعلى لصوت أوضح.

وسيتم طرح الميزة الجديدة لتكون مخصصة لمشتركي YouTube Premium، وهو أمر ليس مفاجئًا، ومن المرجح أن يقدم YouTube هذه الميزة كطريقة لتحسين تجربة المستخدمين المدفوعين، وتشجيع المزيد منهم على الانتقال إلى Premium.

وبناء على ذلك فإن من بين 2.5 مليار مستخدم نشط على يوتيوب، هناك حوالي 100 مليون مشترك فقط في الخدمة المميزة.

تجدر الإشارة أيضًا إلى أن إمكانية تعديل جودة الصوت قد لا تكون متاحة لكل فيديو، وقد تقتصر على محتوى معين، إضافةً إلى ذلك، قد يعني تحسين جودة الصوت استهلاكًا أكبر للبيانات.