شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تريد معرفته عن بودكاست الذكاء الاصطناعى Gemini والان مع تفاصيل الخبر

يتيح لك تطبيق جيميني من جوجل الآن إنشاء لمحات صوتية عامة بناءً على بحث معمق، هذا يعني أنه يمكنك تحويل التقارير المتعمقة التي ينتجها جيميني إلى بودكاست حواري يضم "مضيفين" من الذكاء الاصطناعي.

منذ إطلاق ميزة "النظرة العامة الصوتية" ضمن تطبيقها لتدوين الملاحظات بالذكاء الاصطناعي NotebookLM في سبتمبر الماضي، دأبت جوجل على إضافة هذه الميزة باستمرار، حيث تتيح لك توجيه المُضيف والتفاعل معه .

كما أتاحت ميزة "النظرة العامة الصوتية" لتطبيق Gemini للمستخدمين المجانيين والمشتركين المتقدمين في وقت سابق من هذا الأسبوع، مما يتيح لك تحويل الشرائح والمستندات إلى محادثات بودكاست بالذكاء الاصطناعي.

ومن المفترض أن تكون هذه الميزة أكثر فائدةً لـ "البحث العميق"، وهي ميزة الذكاء الاصطناعي "الفعال" من جوجل، والتي تتيح لك الاستعانة بـ "جيميني" لاستكشاف موضوع مُحدد من خلال مسح الويب وإنشاء تقرير مُفصّل بناءً على نتائجه.

وعند انتهاء "جيميني" من إنشاء التقرير، يمكنك اختيار خيار "إنشاء نظرة عامة صوتية" جديد للاستماع إلى نظرة عامة صوتية بناءً على البحث.