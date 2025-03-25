شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أول رد من جوجل على المشكلة الفنية الخاصة بمستخدمي تطبيق الخرائط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علقت شركة جوجل، على بعض الشكاوى الواردة من قبل بعض مستخدمي تطبيق خرائط جوجل بشأن محو بيانات جداولهم الزمنية من جميع الأماكن التي زاروها، وقد أكدت جوجل حذف بيانات بعض المستخدمين، وأنها في بعض الحالات غير قابلة للاسترداد.

ومن جانبها قالت جينيفيف بارك، المتحدثة باسم جوجل: "واجهنا مشكلة تقنية مؤقتة تسببت في حذف بيانات جداولهم الزمنية لبعض الأشخاص". ووفقًا للبيان، سيتمكن فقط المستخدمون الذين فعّلوا النسخ الاحتياطية من استعادة جداولهم الزمنية.

جدير بالذكر أن جوجل انتقل مؤخرًا إلى تخزين بيانات جداولهم الزمنية على الجهاز، ويبدو أن النسخ الاحتياطية غير مفعلة افتراضيًا، لذا فإن تفعيلها، يستلزم عليك الانتقال إلى "جدولك الزمني" في تطبيق الخرائط وتحديث الإعدادات من أيقونة السحابة هناك.

وقد تسببت هذه المشكلة في فقدان بعض المستخدمين لسنوات من سجل مواقعهم، وبينما أفاد بعض المستخدمين الذين فعّلوا النسخ الاحتياطية قبل المشكلة بتمكنهم من استعادة بيانات جداولهم الزمنية، إلا أن أخرين سجلوا شكوى بعدم قدرتهم على استعادة بياناتهم مرة أخرى حتى بعد استيراد نسخهم الاحتياطية.