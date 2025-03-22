شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتساب بيتا على أندرويد يتيح أخيرًا الدردشة الصوتية مع ميتا AI.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

بدأت ميتا AI على واتساب في الحصول على ميزة الدردشة الصوتية، حيث ستتوفر هذه الخاصية لمستخدمي النسخة التجريبية من التطبيق على أندرويد هذا الأسبوع، وفقًا لتقرير من WaBetaInfo.

تتيح الميزة للمستخدمين التحدث مع الذكاء الاصطناعي مباشرةً، ومن المحتمل أن يتم تنشيطها عبر كلمة تنبيه شبيهة بتلك المستخدمة في مساعد جوجل أو سيري، وكانت واتساب قد اختبرت الميزة في وقت سابق، لكن يبدو أنها واجهت مشكلات تقنية أدت إلى تأخير إطلاقها للجمهور.

تستخدم ميتا نموذج Llama 3 لتقديم تجربة دردشة صوتية مشابهة لتلك الموجودة في Gemini وChatGPT، مما يتيح للمستخدمين إنشاء الصور، وتلخيص المقالات، وحتى وضع خطط السفر عبر الأوامر النصية.

ويضيف دعم الأوامر الصوتية مزيدًا من السلاسة والراحة، خاصة مع الانتشار الواسع لواتساب، ما قد يشجع المزيد من المستخدمين على تجربة أدوات الذكاء الاصطناعي دون الحاجة إلى إنشاء حساب جديد أو تسجيل الدخول.

تشير التقارير إلى أن ميتا قد تعتمد أصواتًا مستوحاة من شخصيات مشهورة لجعل المحادثات أكثر واقعية، كما أن الوضع الصوتي سيدعم تعديلات على نبرة الصوت واللهجات.

ومن المتوقع أن تطلق ميتا الميزة على أندرويد أولًا قبل أن تتوسع لاحقًا لتشمل مستخدمي آيفون.